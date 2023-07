Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens-Obersimten - Fahrzeug bei Unfall mehrfach überschlagen

Polizei Pirmasens (ots)

Am 01.07.2023, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich auf der Landstraße zwischen Obersimten und Niedersimten ein Verkehrsunfall. Durch den einsetzenden Regen kam es zu Aquaplaning auf der Fahrbahn. Eine 26-jährige Frau kam dadurch mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und stieß in die Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrfach und blieb am Fahrbahnrand liegen. Die junge Frau konnte selbständig das Unfallfahrzeug verlassen und erlitt nach bisherigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen am Unterarm. Sie wurde jedoch vorsorglich zur eingehenderen Untersuchung ins Krankenhaus Pirmasens gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell