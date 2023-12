Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Kressbronn

Passantin von Auto erfasst - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen hat sich eine Fußgängerin zugezogen, als sie am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Hauptstraße von einem Pkw erfasst wurde. Die Frau wollte gemeinsam mit ihrer Tochter bei Dunkelheit und leichtem Regen am Fußgängerüberweg über die Straße. Eine Renault-Fahrerin erkannte das offenbar nicht, woraufhin die Frau vom Spiegel des Wagens erfasst und auf die Straße gestoßen wurde. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei Friedrichshafen zu melden.

Tettnang

Vorfahrt genommen - Unfall

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bus entstand am Donnerstagmorgen im Kreuzungsbereich der Loretostraße/ Pestalozzistraße Sachschaden. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer übersah den von rechts aus der Loretostraße kommenden und in Richtung Manzenberg fahrenden Linienbus. In der Folge kollidierten die Fahrzeuge, am Pkw wird der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro, am Bus auf mehrere hundert Euro beziffert.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet

Bei einem Parkrempler einen Mercedes touchiert, dabei mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht und im Anschluss das Weite gesucht hat ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Baumarkt in der Ailinger Straße. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07541/701-0 entgegen

Friedrichshafen

Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag zwischen 12 Uhr und 15 Uhr einen am Fahrbahnrand der Niederholzstraße geparkten VW Passat touchiert und dabei 3.000 Euro Sachschaden angerichtet. Im Anschluss setzte der Verursacher die Fahrt einfach fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte und Sachschaden

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 30 zwischen Friedrichshafen und Lochbrücke wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Ein 21 Jahre alter Audi-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass die vorausfahrende 60 Jahre alte Renault-Lenkerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr wuchtig auf. Ein Rettungsdienst brachte die 60-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik. Der Unfallverursacher wurde ebenfalls leicht verletzt. An den Autos entstand insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

In der Zeit zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen hat ein Unbekannter in der Stettiner Straße einen geparkten BMW angefahren. Trotz des angerichteten Sachschadens in Höhe von rund 3.000 Euro fuhr der Verursacher im Anschluss weiter. Hinweise etwaiger Zeugen nehmen die Beamten der Polizei Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Heiligenberg

Gartenzaun angefahren und geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 15.30 Uhr und 16 Uhr im Dorfländerweg einen Gartenzaun angefahren und im Anschluss die Flucht ergriffen hat, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Hinweise zum Verursacher nehmen die Ermittler des Polizeipostens Salem unter Tel. 07553/8269-0 entgegen.

