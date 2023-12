Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

E-Scooter touchiert und davongefahren

Nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr im Bereich des Kreisverkehrs Mühlöschstraße / Flugplatzstraße sucht die Polizei Zeugen. Ein Autofahrer hatte offenbar einen E-Scooter-Fahrer touchiert, als dieser die Straße am Fußgängerüberweg queren wollte. Danach setzte der Smart-Lenker seine Fahrt fort. Bei dem leichten Zusammenstoß entstand am E-Scooter geringer Sachschaden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht gegen den Smart-Fahrer ein. Personen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Hergang geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Lastwagenfahrer verursacht Unfall und fährt weiter

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Sattelzugfahrer am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr die Holzbrücke über die Schussen in der Brückenstraße beschädigt hat. Der Unbekannte fuhr aus Schlatt kommend in Richtung Eriskirch und wollte verbotenerweise die Brücke befahren. Dabei beschädigte er zunächst das Portal. Weil er dort nicht weiterkam, setzte er zurück und touchierte beim Rangieren an der Einmündung zum Finkenweg einen Absperrposten. Danach fuhr er weiter, ohne sich um den Sachschaden zu kümmern. Den ersten Schätzungen zufolge beläuft sich dieser auf rund 1.500 Euro. Ob die Statik der Holzbrücke in Mitleidenschaft gezogen wurde, ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen zum flüchtigen Verursacher dauern an.

Neukirch

Bei Glätte von Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwoch gegen 11 Uhr in der Argenstraße ereignet hat. In einer Kurve geriet ein 26 Jahre alter Peugeot-Fahrer ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Treppe eines Gebäudes. Der Fahrer erlitt den bisherigen Kenntnissen zufolge einen Schock und wurde zur Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro. Wie hoch dieser am Gebäude ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Überlingen

Geparktes Auto beim Rangieren erheblich beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmorgen in der Abigstraße einen geparkten Audi erheblich beschädigt und danach einfach das Weite gesucht. Der Fahrer, mutmaßlich eines Lastwagens, stieß offenbar beim Rangieren mehrfach gegen den am Straßenrand abgestellten Q8. Dabei entstand an der Front sowie der Fahrerseite den ersten Schätzungen zufolge rund 12.000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfall und dem Verursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Sipplingen

Haus beschädigt und davongefahren

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen in der Straße "Im Breitenweingarten" beim Rangieren ein denkmalgeschütztes Haus touchiert und im Anschluss die Flucht ergriffen, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich mutmaßlich um einen Lastwagen mit gelben Fahrzeugteilen handeln. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Unfall beim Überholmanöver

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 31 entstand am Mittwoch gegen 10.15 Uhr Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro. Ein 64 Jahre alter Toyota-Fahrer setzte zum Überholen eines Lastwagens an. Dabei erkannte er nicht, dass ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer bereits von hinten nahte und ebenfalls zum Überholen angesetzt hatte. Beim Ausscheren stieß der Toyota mit dem Mercedes zusammen, wobei glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt wurde. Nach der polizeilichen Unfallaufnahme konnten beide Männer ihre Fahrt fortsetzen.

