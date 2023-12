PP Ravensburg: POL-Einsatz: Angler verstößt gegen das Tierschutzgesetz

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Polizei findet in Wohnung Drogen Wegen eines Streits wurde eine Polizeistreife am Mittwoch kurz vor 21 Uhr in eine Wohnung in der Keltenstraße gerufen. Beim Betreten der Räume nahmen die Beamten bereits deutlichen Marihuana-Geruch wahr. In der Wohnung fanden die Ermittler schließlich diverse Konsum-Utensilien sowie Drogen. Den Streit konnten die Beamten schlichten, der ...

