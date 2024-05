Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen nach schwerem Unfall gesucht++

Uplengen - Zeugen nach schwerem Unfall gesucht Am 27.05.2024 kam es gegen 13:04 Uhr in Uplengen/Hollen auf der Friesenstraße in Höhe des Schlackweg zu einem Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach den bisherigen ersten Informationen der unter Schock stehenden Unfallbeteiligten kam es zu einem Unfall zwischen drei Pkw, als eine 37-jährige Frau möglicherweise versuchte ein in Fahrtrichtung Remels vor ihr befindlichen Traktor zu überholen. Dabei scherte sie in den Gegenverkehr aus und prallte mit dem Pkw einer entgegenkommenden 23- jährigen Frau aus Detern zusammen, welche sich nach dem Aufprall überschlug und in einem Graben landete. Ebenfalls kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einer ebenfalls in Gegenrichtung fahrenden 31-jährigen Frau aus Uplengen, als der Wagen der 37-jährigen gegen dieses dritte Fahrzeug geschleudert wurde. Bei dem Unfall wurde die 23-jährige Frau schwer und die weiteren Beteiligten mindestens leicht verletzt. Die 23-jährige und die 37-jährige wurden mittels Rettungsdienst der weiteren ärztlichen Versorgung zugeführt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der von den Frauen beschriebene Traktor war nicht mehr vor Ort. Daher bittet die ermittelnde Polizei in Remels mögliche Zeugen oder den Traktorfahrer, sich mit der Dienststelle in Uplengen-Remels unter 04956-927450 in Verbindung zu setzen.

