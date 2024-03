Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Nastätten, Postparkplatz (ots)

Am Freitag, den 15.03.2024 gegen 8:40 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen Jeep in eine Eckparktasche am Rande einer Parkreihe auf dem Postparkplatz in Nastätten. Während der 15-minütigen Abwesenheit wurde sein Fahrzeug durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken beschädigt. Daher bittet die Polizei St.Goarshausen um sachdienliche Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell