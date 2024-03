Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Girls'Day bei der Polizei Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am 25.04.2024 findet der bundesweite Girls'Day statt. Auch die Polizeiinspektion Hachenburg beteiligt sich wieder an dem Aktionstag und bietet an diesem Tag von 09:00-14:00 Uhr eine Präsensveranstaltung für insgesamt 15 Mädchen an. Bei uns haben die Interessentinnen die Möglichkeit Polizeiluft zu schnuppern, hinter die Kulissen zu schauen und alles zu erfahren, was sie schon immer über den Polizeiberuf wissen wollten. An mehreren Stationen habt ihr die Möglichkeit viel über die Arbeit der Polizei zu erfahren und kleine Aufgaben zu meistern. Anmelden können sich Mädels mit einem Mindestalter von 15 Jahren über die Internetseite www.girls-day.de direkt oder schriftlich per Mail unter Angaben der vollständigen Personalien, Schule sowie Jahrgangstufe an pihachenburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de .

