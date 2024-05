Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.05.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Unfall durch Aquaplaning++Unfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug++

BAB 28 - Unfall durch Aquaplaning

Nach starken Regenfällen kann sich auf glatten Fahrbahnen Regenwasser sammeln und so zu Gefahrenstellen führen. Oftmals bilden sich wassergefüllte Spurrillen oder größere Wasseransammlungen in leichten Senken. So kam es nach einem größeren Regenfall am 26.05.2024 gegen 19:54 Uhr auf der A 28 FR Leer zwischen den Anschlussstellen Apen/Remels und Westerstede-West zu einem Unfall, als eine 29-jährige Frau aus der Krummhörn in eine solche Wasseransammlung geriet und die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Das Fahrzeug prallte erst mit der Beifahrerseite an die Außenschutzplanke und geriet über die Überholfahrspur noch gegen die Innenschutzplanke. Dort blieb der Pkw schwer beschädigt liegen. Die 29-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mittels Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht, ihr 32-jähriger Beifahrer aus Nordrhein-Westfalen blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Das verunfallte Fahrzeug wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Daher wurde eine Bergung durch einen Abschleppdienst erforderlich. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen und die genauen Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Uplengen - Unfall durch Auffahren auf ein vorausfahrendes Fahrzeug

Am 26.05.2024 kam es um 18:52 Uhr zu einem sogenannten Auffahrunfall. Ein 46-jähriger Mann aus Hessen befuhr mit seinem Pkw die Selverder Straße in Fahrtrichtung Oldenburger Straße in Höhe eines Restaurants hatte er die Absicht nach rechts auf den dortigen Parkplatz aufzufahren und leitete das Abbiegemanöver ein. Die 20-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Pkw übersah das Abbiegemanöver und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Unfall wurde der 46-jährige Hesse und die 20-jährige Uplengenerin leicht verletzt. Die beiden Mitfahrer des 46-jährigen, eine 41-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann ebenfalls aus Hessen, blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

