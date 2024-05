Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.05.2024 zu einem Umweltdelikt

PI Leer/Emden (ots)

++Unerlaubter Umgang mit Abfällen (Foto)++

In der Zeit vom 23.05.2024, 17:00 Uhr bis zum 24.05.2024, 08:45 kam es zu einem unerlaubten Entsorgen von 14 Müllsäcken in der freien Natur. Die Säcke waren mit einer ölhaltigen Substanz gefüllt und einfach auf einem Gelände an der Dorfstraße in Filsum abgelegt worden. Damit keine gefährdenden Stoffe den Boden verunreinigen, wurde der Sondermüll vom zuständigen Bauhof entsorgt. Die Umweltabteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden ermittelt nun und bittet mögliche Zeugen der Tat, sich bei der Dienststelle in Leer oder in Filsum zu melden.

Polizei Leer 0491-976900

Polizeistation Filsum 04957-928120

