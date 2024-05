POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 29.05.2024 mit weiteren Meldungen

Polizeiinspektion Leer/Emden

Weener/Bunde - Mini-Bagger und Baumaschinenanhänger entwendet

In der Zeit vom 25.05.2024, 22:30 Uhr bis zum 27.05.2024 kam es in Bunde an der Straße Landschaftspolder an einer Baustelle zu dem Diebstahl eines Mini-Baggers der Marke Hitachi. Unbekannte Täter entwendeten die Baumaschine und transportierten diese auf derzeit noch nicht abschließend geklärte Weise. Jedoch wurde nur zwei Stunden später bei der Polizei in Weener angezeigt, dass es an der Hauptstraße in Weener zu dem Diebstahl eines Baumaschinenanhängers der Marke Ifor Williams in vergleichbarer Tatzeit gekommen sei. Die Polizei prüft die Zusammenhänge der Taten und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Diebstählen geben können, die Polizei zu informieren.

Leer - Unfall durch Fahrbahnwechsel

Am 28.05.2024 kam es gegen 18:43 Uhr auf der BAB 28 in Höhe der AS Leer-Nord zu einem Verkehrsunfall, als ein 23-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Aurich vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen wechselte, um einem einfahrenden Pkw Platz zu machen. Dabei übersah er aber den auf dem Überholfahrstreifen in seiner Höhe befindlichen Pkw ein 62-jährigen Emsländers und prallte mit diesem zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die beiden Beteiligten nicht verletzt, jedoch entstanden hohe Sachschäden an den mitgeführten Fahrzeugen, welche abgeschleppt wurden. Die Autobahnpolizei war vor Ort und hat den Unfall aufgenommen. Die von den meisten Autofahrern grundsätzlich gut gemeinte Geste führt häufig zu Unfällen, da die ausweichenden Verkehrsteilnehmer häufig ihre Rückschaupflicht beim Fahrstreifenwechsel nicht wahrnehmen und somit den fließenden Verkehr auf dem Überholfahrstreifen nicht beachten oder übersehen. Auf der Autobahn hat immer der fließende Verkehr auf der durchgehenden Fahrbahn Vorfahrt (§ 18 Absatz 3 StVO). Wer vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffährt, muss dem fließenden Verkehr Vorfahrt gewähren. Beim Auffahren auf die Autobahn gibt es kein Reißverschlussverfahren und auch für den durchgehenden Verkehr nicht die Pflicht Platz zu machen oder die Fahrspur zu wechseln. Der Beschleunigungsstreifen sollte von den Auffahrenden bis zum Ende ausgefahren werden.

Emden - Person auf der Autobahn

Auch die Emder Polizei hatte auf der Autobahn zu tun, als die Einsatzkräfte am 28.05.2024 gegen 14:00 Uhr eine Person, die sich auf der A 31 in Höhe Emden-Mitte befand, von der gefährlichen Strecke zu bergen. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer berichteten der Polizei von dem Mann welcher sich auf dem Seitenstreifen zu Fuß in Richtung Emden bewegte. Einsatzkräfte der Polizei konnten den 27-jährigen Mann mit Wohnsitz in Hannover antreffen und baten ihn, aus Sicherheitsgründen in den Pkw einzusteigen. Als eine Einsatzbeamtin den Streifenwagen auf der Beifahrerseite verließ um dem Mann die hintere Fahrzeugtür zu öffnen und ihn zum Einsteigen aufforderte, griff dieser sie an und stieß die 24-jährige zur Seite. Um eine weitere Auseinandersetzung auf der Autobahn zu verhindern, sollte die sich aggressiv verhaltende Person gesichert und in den Streifenwagen gesetzt werden, was der 27-jährige mit Schlägen und Tritten quittierte. Mit der Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde der um sich schlagende Mann gesichert und zur Emder Dienststelle verbracht. Dort wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten vorläufig in Gewahrsam genommen. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

