POL-ME: Zwei blaue Mülltonnen gänzlich ausgebrannt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2403073

Mettmann

Am Montagnachmittag, 18. März 2024, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand an der Straße "Oberste Linde" in Ratingen gerufen.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 16:20 Uhr einen Brand an zwei Mülltonnen festgestellt und erste eigene Löschmaßnahmen eingeleitet. Durch die parallel alarmierte Feuerwehr Ratingen konnte das Feuer schließlich gänzlich gelöscht werden.

Es konnte jedoch nicht mehr verhindert werden, dass die zwei blauen Mülltonnen vollständig ausbrannten. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Eine Brandursache konnte vor Ort nicht festgestellt werden.

