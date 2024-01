Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnen brennen - Zeugen gesucht

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag sind zwei Mülltonnen in Breyell in Brand geraten.

Ein Zeuge hatte in der Nacht vom Kirchweg aus auf den rückwärtigen Bereich eines Grundstücks an der Lobbericher Straße schauen können. Dort stellte er fest, dass eine Restmüll- und eine Plastikmülltonne lichterloh brannten. Er alarmierte die Feuerwehr. Die konnte den Brand schnell löschen. Ein angrenzender Zaun ist durch die Flammen ebenfalls beschädigt worden.

Noch ist unklar, warum die Mülltonnen in Brand geraten sind. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen: Wer hat in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich des Kirchwegs verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (71)

