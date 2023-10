Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebe suchen Geschäft heim

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Einen Herrenausstatter suchten Unbekannte in der Wilhelmstraße am Montag heim. Hierbei erbeuteten sie eine Herrenhandtasche und verursachten, als sie sich Zutritt zum Geschäft verschafften, Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizeiinspektion Eichsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

