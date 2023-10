Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bürgerhinweis führt zu Verkehrskontrolle mit weitreichenden Folgen

Nordhausen (ots)

Am Montagnachmittag meldet ein Bürger, dass er ein Fahrzeug festgestellt hat, welches auf der Landstraße 3080 von Wipperdorf nach Nordhausen fuhr. Auf der Rücksitzbank soll eine Person mit einem nicht angeschnallten Kind auf den Schoß sitzen. In Nordhausen wurde das Fahrzeug angetroffen und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier stellten die Polizisten fest, dass nach dem 24-jährige Fahrer gefahndet wird. Da Verdachtspunkte gegeben waren, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurde die zuständige Behörde des Landratsamtes über die Feststellung informiert. Zudem konnten Mängel am Fahrzeug festgestellt werden. Da das Kind nicht wie vorgeschrieben gesichert wurde, haben die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ein weiterer Fahrzeuginsasse hatte keinen Sicherheitsgurt getragen und musste ein Verwarngeld zahlen.

