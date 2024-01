Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Mülltonnenbrand durch Anwohnerin gelöscht - Zeugensuche

Viersen-Rahser (ots)

Am Montag gegen 19.30 Uhr bemerkte ein Anwohner der Herzogstraße im Rahser, dass an der Wand des Nachbarhauses eine Tonne für Papiermüll brannte. Er machte eine Bewohnerin des Hauses darauf aufmerksam. Diese löschte das Feuer. Der Brand blieb auf die Mülltonne beschränkt, das Haus wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.

Ersten Ermittlungen zufolge ist nicht auszuschließen, dass die Mülltonne angezündet wurde. Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen am Montagabend oder auch davor unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (70)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell