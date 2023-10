Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstoß gegen 0,5 Promille Grenze

Greiz (ots)

Weida: Am 12.10.2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz in Weida, Am Wasser eine Verkehrskontrolle durch, wobei bei einem 40-jährigen Transporter-Fahrer ein Atemalkoholwert von über 0,6 Promille festgestellt wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promillegrenze. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell