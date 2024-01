POL-VIE: Ursache für Brand in Garage war technischer Defekt

Kempen (ots) - Am Samstag in der Zeit von etwa 17:00 Uhr - 21:00 Uhr kam es in dem Wohngebiet zwischen dem Krefelder Weg und der St. Töniser Straße zu bisher vier Einbrüchen. In einem Mehrfamilienhaus wurde die Balkontür der Wohnung im ersten Obergeschoss eingeschlagen und aufgehebelt. In eine Doppelhaushälfte und ein Reihenhaus gelangten die Täter ebenfalls ...

