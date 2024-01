Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: mehrere Tageswohnungseinbrüche- die Polizei bittet um Hinweise

Kempen (ots)

Am Samstag in der Zeit von etwa 17:00 Uhr - 21:00 Uhr kam es in dem Wohngebiet zwischen dem Krefelder Weg und der St. Töniser Straße zu bisher vier Einbrüchen. In einem Mehrfamilienhaus wurde die Balkontür der Wohnung im ersten Obergeschoss eingeschlagen und aufgehebelt. In eine Doppelhaushälfte und ein Reihenhaus gelangten die Täter ebenfalls durch Einschlagen der Terassentüren. In einer weiteren Doppelhaushälfte verschafften die Täter sich Zutritt durch Eintreten des Kellerfensters. Im Anschluss wurden alle Objekte durch die Täter durchwühlt. Zielrichtung waren offensichtlich unter anderem Schmuck, Sammlermünzen und Uhren.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Einbrecher. Haben Sie verdächtige Personen beobachtet oder können andere sachdienliche Hinweise zu einem der Einbrüche geben? Melden Sie sich unter der 02162 377-0. /rg (66)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell