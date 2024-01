Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Sonderkontrolltag der Polizei Viersen zur Bekämpfung von Eigentumsdelikten

Kreis Viersen (ots)

Am vergangenen Donnerstag, den 18.01., führte die Polizei Viersen einen Sonderkontrolltag durch, um gezielt gegen Eigentumsdelikte in der Region vorzugehen. Viersener Einsatzkräfte sowie Beamtinnen und Beamte der Bereitschaftspolizei kontrollierten mobil und an eingerichteten Anhaltestellen verstärkt Personen und Fahrzeuge.

Insgesamt unterzogen sich über 300 Pkw und über 350 Personen einer Kontrolle. Nach einer Person wurde mit mehreren Haftbefehlen gesucht, sie wurde festgenommen und am Folgetag dem zuständigen Gericht vorgeführt. Ebenso fertigten die Einsatzkräfte 17 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und drei Anzeigen wegen Verkehrsstraften bzw. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Die polizeilichen Maßnahmen zielten stark darauf ab, die Sicherheit in Viersen durch offene Präsenz und vermehrte Kontrollen zu stärken und potentielle Täter abzuschrecken. Auf Grund der Vielzahl an Kontrollen zieht die Polizei eine positive Bilanz. Auch künftig wird die Polizei Viersen an der Durchführung solcher Kontrolltage festhalten. /cb (69)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell