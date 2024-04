Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jugendliches Duo beraubt 13-Jährigen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 13-Jähriger ist am Samstagabend (13. April) im Bereich des Westentors von zwei Jugendlichen räuberisch erpresst worden. Gegen 20:20 Uhr hatte der Teenager dort gemeinsam mit einem Freund auf einen Bus gewartet. Unvermittelt sind sie von zwei Gleichaltrigen zunächst in ein provokantes und in großen Teilen beleidigendes Gespräch verwickelt worden. Im Verlauf der kurzen Unterhaltung wurde das kindliche Opfer von einem der beiden unbekannten Jungen in den Magen geschlagen. Anschließend habe die andere Person den 13-Jährigen aufgefordert, ihm etwas "auszugeben", ansonsten würde er weiter geschlagen werden. Der Schüler übergab dem räuberischen Duo schließlich eine geringe Summe Münzgeld. Daraufhin entfernten sich die beiden Nachwuchsgangster in unbekannte Richtung. Diese werden als etwa 13 bis 14 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und schlank beschrieben. Einer der beiden hatte eine auffallend asiatisch wirkende Augenform und trug neben einer blauen Baggyhose eine geblümte Gucci-Kappe sowie eine gelbe Umhängetasche. Der andere führte eine "Louis Vuitton" Tasche mit und war ebenfalls dunkel gekleidet. Das Tatopfer blieb unverletzt. Hinweise auf die beiden Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie elektronisch unter Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

