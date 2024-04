Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Pkw-Brände in Bockum-Hövel

Hamm - Bockum-Hövel (ots)

In der Nacht von Freitag, 12.April 2024 auf Samstag, 13. April 2024 kam es zu zwei Pkw-Bränden im Bereich des Ortsteiles Bockum-Hövel. Der Tatzeitraum liegt zwischen 00:45 Uhr und ein Uhr. Im Bereich des Kleinweges brannte ein Skoda Fabia und im Bereich der Rautenstrauchstraße geriet ein Ford Mondeo in Brand. Die eingesetzte Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der von der Polizei auf 25.000 Euro geschätzt wird. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe verliefen ohne Erfolg, Täterhinweise konnte nicht erlangt werden. In beiden Fällen wird wegen Brandstiftung ermittelt, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Pkws wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige oder verdächtige Feststellungen im Bereich der Tatorte gemacht haben, sich zu melden. Diese Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell