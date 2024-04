Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt - Zeugen gesucht

Hamm.Mitte (ots)

Am Freitagmittag (12. April) verletzte sich ein 62-jähriger Fahrradfahrer aus Hamm im Bereich der Parkanlagen des Südrings leicht. Er war dort gegen 13.45 Uhr in Höhe der Haus Nummer 21 in westliche Richtung unterwegs. Gleichzeitig befanden sich unmittelbar vor ihm zwei Fußgänger, die sich in gleicher Richtung bewegten. Während der Vorbeifahrt stürzte der Zweiradfahrer aus bislang nicht vollends geklärter Ursache. Er musste in ein Hammer Krankenhaus gebracht werden. Von hier aus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Die beiden Passanten verblieben zunächst noch am Unfallort, verließen ihn dann später jedoch wieder. Zur Feststellung des genauen Unfallhergangs werden die beiden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Sie sind männlich und etwa 20-25 Jahre alt, 175 Zentimeter groß und schlank. Beide hatten ein Westeuropäisches Aussehen, einer von ihnen trug eine Jeanshose. Hinweise auf eine mögliche Unfallursache nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 und elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(es)

