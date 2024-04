POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Unbekannten?

Hamm-Mitte (ots) - Die Rückkehr zu seinem Auto barg für einen 56-Jährigen am Dienstag, 9. April, einen Schrecken: Ein Unbekannter hatte sich Zugang zu dem Volkswagen verschafft und kniete im hinteren Innenraum. Sein Fahrzeug hatte der Hammer in einem Parkhaus an der Poststraße abgestellt. Als er den etwa 25 bis 30 Jahre alten Fremden um 20.13 Uhr bei der Tat ertappte und ansprach, stieg dieser aus dem Wagen, holte ein ...

