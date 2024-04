POL-HAM: Mann überrascht Autoeinbrecher

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unfall zwischen zwei Pkw endete am Mittwoch, 10. April, mit zwei Leichtverletzten und rund 37.000 Euro Sachschaden. Das Unglück ereignete sich gegen 11.40 Uhr auf der Kreuzung von Chemnitzer Straße und Dortmunder Straße. Bei einem der Beteiligten handelt es sich um einen 20 Jahre alten Mann aus Bergkamen. Er war in seinem Audi auf der Chemnitzer Straße in Richtung Süden unterwegs. Als er auf ...

mehr