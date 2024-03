Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter schwerer Raub - eine Verletzte

Hamm - Herringen (ots)

Am Freitag den 15. März überfiel ein unbekannter Täter um 21:57 Uhr einen Supermarkt an der Herringer Heide und verletzte eine Mitarbeiterin mit einem Messer. Der Unbekannte betrat das Geschäft, trat an eine Kassiererin heran und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Weil es ihm offensichtlich nicht schnell genug ging, stach der Täter nach der 21-jährigen Frau und flüchtete aus dem Einkaufsmarkt auf die Dortmunder Straße und in Richtung des Herringer Marktes. Die Kassiererin wurde durch den Stich verletzt und wurde zur Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht; ihre Verletzung war nicht lebensbedrohlich. Der flüchtige Täter wird mit einer Größe von 1.80m - 1.90m und schlanker Statur beschrieben. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Bekleidet war der Räuber mit schwarzen Schuhen, einer schwarzen Hose mit weißer Aufschrift auf dem rechten Oberschenkel, einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Jacke mit Kapuze, einer schwarzen Sturmhaube und schwarzen Handschuhen. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen Täter blieb zunächst ohne Erfolg. Hinweise zur Tat und/oder dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell