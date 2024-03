Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm - Rhynern (ots)

Am Freitag den 15. März, um 14.35 Uhr, kam es an der Kreuzung Ahornallee/Caldenhofer Weg zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Ein 59-Jähriger wollte mit seinem VW von der Ahornallee auf den Caldenhofer Weg abbiegen und nutzte dazu die entsprechende Abbiegespur. Bei seinem Abbiegevorgang übersah der Mann jedoch einen vor ihm fahrenden Fahrschulwagen. Dieser hatte anhalten müssen, um dem Verkehr auf dem Caldenhofer Weg die Vorfahrt zu gewähren. Durch den Aufprall wurde die 22-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers leicht verletzt. Die Fahrlehrerin und der Fahrschüler blieben ebenso unverletzt wie der 59-Jährige. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt etwa 15.000 Euro. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell