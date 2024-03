POL-HAM: Opel Zafira aus Hauseinfahrt gestohlen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unbekannte sind zwischen 16.15 Uhr am Mittwoch, 13. März, und 9 Uhr am Folgetag in eine Trauerhalle auf einem Friedhof in der Horster Straße eingebrochen. Dazu brachen sie die Eingangstür gewaltsam auf und verursachten einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sie flüchteten anschließend ohne etwas zu stehlen. Hinweise zur Tat und verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 ...

