POL-HAM: Lkw-Fahrer kollidiert unter Drogeneinfluss mit Brücke und flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Ein Lkw ist am Donnerstag, 14. März, um 14.20 Uhr auf der Wilhelmstraße mit einer Bahnbrücke auf Höhe der Unionstraße kollidiert.

Er hatte sich der Unterführung aus Westen genähert und entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt wieder in diese Richtung.

Bei seiner Flucht konnten die Einsatzkräfte der Polizei Hamm den 26-jährigen Fahrer nahe des Unfallorts stoppen.

Der Mann aus Polen stand unter Drogeneinfluss. Daher untersagten die Beamten ihm die Weiterfahrt und nahmen eine Anzeige auf.

Am Fahrzeug sowie am Anhänger entstand ein Schaden von insgesamt über 10.000 Euro. Durch die Beschädigungen an der Brücke kommen in etwa weitere 1.500 Euro hinzu. (jes)

