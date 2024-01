POL-Bremerhaven: Betrugsmasche mit Stromtarifen: Täter kündigen bestehende Verträge und schließen neue ab

Bremerhaven (ots) - Gleich mehrere Objekte in unmittelbarer Nähe waren in der Nacht von Dienstag, 23. Januar, auf Mittwoch, 24. Januar, Ziel von Einbrechern in Bremerhaven-Lehe. Nach bisherigem Kenntnisstand gingen die Täter zwischen 21 und 7.30 Uhr diverse Werkstatt- und Lagergebäude an der östlichen Gerhardstraße an und drangen in diese ein. Außerdem brachen sie ein Firmenfahrzeug auf und verschafften sich Zutritt ...

