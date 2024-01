Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbrecher haben es auf Elektrogeräte abgesehen

Bremerhaven (ots)

Gleich mehrere Objekte in unmittelbarer Nähe waren in der Nacht von Dienstag, 23. Januar, auf Mittwoch, 24. Januar, Ziel von Einbrechern in Bremerhaven-Lehe. Nach bisherigem Kenntnisstand gingen die Täter zwischen 21 und 7.30 Uhr diverse Werkstatt- und Lagergebäude an der östlichen Gerhardstraße an und drangen in diese ein. Außerdem brachen sie ein Firmenfahrzeug auf und verschafften sich Zutritt zu einer Gartenlaube auf dem Grundstück. Entwendet wurden unter anderem ein großer Fernseher, diverse Lautsprecher und Elektro-Werkzeuge. Wer in der betreffenden Zeit im Bereich Gerhardstraße/Stresemannstraße auffällige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu kontaktieren.

