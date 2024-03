Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Räuberische Ladendiebe im Supermarkt

Hamm - Mitte (ots)

Am Freitag den 15. März wurden um 18 Uhr zwei Ladendiebe in einem Supermarkt am Hammer Marktplatz gestellt. Zwei Mitarbeiter hatten die Diebe bei ihrer Tat beobachtet und griffen sie auf, nachdem diese das Geschäft verlassen hatten. Als die beiden zurückgeführt werden sollten, rissen sie sich von den Mitarbeitern los und wollten flüchten. Während einer der männlichen Täter mit der Beute entkommen konnte, wurde der zweite mit Hilfe eines couragierten Helfers bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Um die Identität des gefassten Täters feststellen zu können, wurde dieser zur Polizeiwache gebracht. Hier stellte sich heraus, dass es sich um einen Jugendlichen handelte. Der 15-Jährige ohne Wohnsitz wurde dem Jugendamt der Stadt Hamm übergeben, sein unbekannter Mittäter ist weiterhin flüchtig. Dieser wird wie folgt beschrieben: Mindestens 1.80m groß, 20-25 Jahre, schwarzes, lockiges Haar, nordafrikanischer Phänotyp; bekleidet mit einer dunkelroten Jacke, einer hellroten Hose und blauen Turnschuhen. Hinweise zur Tat und/oder dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell