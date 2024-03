LPI-EF: Gefängnis nach Fahndung

Landkreis Sömmerda (ots) - In Riethnordhausen fuhr ein Mann gestern alkoholisiert Auto. Der 66-jährige Autofahrer war mit seinem VW in der Untere Dorfstraße unterwegs, als er von einem Streifenwagen gestoppt wurde. Bei einer Kontrolle des Mannes und einem anschließenden Atemalkoholtest stellten die Beamten bei ihm einen Wert von über ein Promille fest. Der 66-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und erhielt eine Anzeige. (MO) Rückfragen bitte an: ...

