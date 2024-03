LPI-EF: Alkohol am Steuer

Erfurt (ots) - Gestern Nachmittag griff ein Mann in Erfurt die Polizei an. Gegen 15:00 Uhr hatte ein Streifenwagen den Mann auf der Kreuzung Trommsdorffstraße / Juri-Gagarin-Ring entdeckt. Dieser hielt wahllos Autos an und sprach aggressiv mit dessen Fahrern. Nach einer Flucht des 40-Jährigen leistete dieser bei seiner Fesselung Widerstand. Nur zwei Stunden später kamen die Beamten erneut zum Einsatz. Derselbe Mann pöbelte nun Fußgänger in der Nordhäuser Straße an. ...

