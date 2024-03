Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schläge und Tritte auf dem Anger

Erfurt (ots)

In den späten Abendstunden wurden gestern in Erfurt zwei 18-Jährige angegriffen. Gegen 22:00 Uhr war auf dem Anger eine fünfköpfige Gruppe auf den 18-jährigen Mann und seine gleichaltrige Begleiterin getroffen. Aus unbekannten Gründen gerieten die Gruppen in Streit. Zwei unbekannte Personen der großen Gruppe wurden plötzlich aggressiv. Ein Unbekannter schlug dem jungen 18-Jährigen mit einem Gegenstand in sein Gesicht, sodass dieser leicht verletzt wurde. Die zweite Person trat auf dessen junge Begleiterin ein. Die Gruppe entfernte sich schließlich. Beide 18-Jährigen wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. (MO)

