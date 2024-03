Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hoher Sachschaden nach Unfall

Sömmerda (ots)

In Sömmerda entstand gestern Abend hoher Sachschaden bei einem Unfall. Eine 39-jährige Frau war mit ihrem Mitsubishi auf der Frohndorfer Straße gefahren. Beim Abbiegen in eine Tankstelle übersah die 39-Jährige jedoch einen im Gegenverkehr entgegenkommenden VW. Der 75-jährige Fahrer schaffte es nicht rechtzeitig zu bremsen. Es kam zum Unfall. Dabei wurde der Mitsubishi der Frau auf einen wartenden VW in der Einfahrt der Tankstelle aufgeschoben. An allen drei Autos entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von 10.000 Euro. (MO)

