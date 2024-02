Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Zusammenstoß leicht verletzt

Hamm (ots)

Eine 50jährige Radfahrerin aus Münster wurde am Montag, 19. Februar 15:35 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hafenstraße / Poststraße verletzt. Zur Unfallzeit befuhr eine 37jährige Bergkamenerin die Poststraße in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich kam es sodann zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW, Cupra der Bergkamenerin und der Radfahrerin. Die Radfahrerin befuhr den Radweg der Hafenstraße in Richtung Westen. Infolge der erlittenen Verletzungen wurde die Frau aus Münster einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, welches sie nach ambulanter Behandlung entlassen konnte. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. (nue)

