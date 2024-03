Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Geldbörse gestohlen

Unbeaufsichtigt ließ eine 29-Jährige ihre Handtasche am Donnerstag in Herbrechtingen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr begab sich ein Unbekannter, unter dem Vorwand die Toilette aufsuchen zu wollen, in ein Restaurant in der Eselsburger Straße. Im Untergeschoss fand der Dieb die abgestellte Handtasche einer 29-Jährigen. Hieraus entnahm er den Geldbeutel und flüchtete. Ein Zeuge sah, wie er sich mit einem E-Scooter entfernte. Die Beamten fahndeten erfolglos nach dem Dieb. Gegen 21.10 Uhr wurde der Geldbeutel der Frau in der Nähe des Restaurents wieder aufgefunden. Hieraus wurde lediglich das Bargeld entwendet. Ausweisdokumente sowie Versichertenkarten ließ der Unbekannte zurück. Die Polizei Giengen (07322/96530) hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0458520(TH)

Lisa Karaduman, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell