Ulm (ots) - Im Zusammenhang mit den Protesten anlässlich des sogenannten Politischen Aschermittwochs der Partei Bündnis 90 / Die Grünen am 14.02.2024 in Biberach warf ein bislang Unbekannter mit einem Zollstock die Scheibe an einem Begleitfahrzeug eines Ministers ein. Wir berichteten ...

mehr