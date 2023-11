POL-LB: Kornwestheim: Diebe öffnen Fahrzeuge und stehlen diverse Wertgegenstände

Ludwigsburg (ots) - Eine 73 Jahre alte Frau wurde am Dienstag (14.11.2023) zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr Opfer eines dreisten Diebes. Die Seniorin befand sich zunächst in einem Supermarkt im Röhrer Weg und bezahlte ihre Waren per EC-Karte. Anschließend verstaute sie ihre Einkäufe in ihrem Pkw, den sie vor dem Supermarkt geparkt hatte. Dort wurde sie von einem noch unbekannten Mann auf einen Ölfleck unter ihrem ...

mehr