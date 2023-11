Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg-Eglosheim: Zwei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.11.2023) konnten zwei Tatverdächtige auf frischer Tat bei einem Wohnungseinbruch festgenommen werden. Ein 32- und ein 39-Jähriger sollen gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus in Eglosheim eingedrungen sein und zwei Wohnungen aufgebrochen und durchsucht haben. Ein Anwohner, dem fremde Personen auf dem Nachbargrundstück aufgefallen waren, hatte gegen 15:20 Uhr die Polizei alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg umstellten das Haus und durchsuchten es im Anschluss. Im Zuge dessen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Der 32-jährige Tatverdächtige ließ sich im Haus widerstandslos vorläufig festnehmen. Der 39-Jährige versuchte hingegen, sich in einem Zimmer zu verstecken. Da er den Aufforderungen, sein Versteck zu verlassen, nicht nachkam, setzten die Polizeihundeführer einen Diensthund ein. Dieser biss den 39-Jährigen in den Arm, wodurch der Tatverdächtige leichte Verletzungen erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge der vorläufigen Festnahmen konnte bei beiden Männern das vermeintliche Diebesgut, bestehend aus Schmuck und Bargeld, aufgefunden werden.

Der 39jährige Tatverdächtige mit türkischer Staatsangehörigkeit und der 31jährige staatenlose Tatverdächtige wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwochnachmittag (15.11.2023) einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle wegen des Verdachts desgemeinschaftlichen schweren Wohnungseinbruchdiebstahls, die in Vollzug gesetzt wurden. Beide Männer wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

