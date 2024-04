Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bestohlener trifft Hoteldieb wieder - Vorläufige Festnahme auch dank Zeugenhinweis

Hamm-Mitte (ots)

Eine Pistole mit austretendem Projektil - Diese auffällige Tätowierung ist einem Dieb am Mittwoch, 10. April, zum Verhängnis geworden. Die Polizei hat ihn gegen 19.30 Uhr vorläufig festgenommen und ihn in Gewahrsam gebracht.

Der polizeibekannte Mann ohne festen Wohnsitz wird verdächtigt am Montag, 8. April, ein Tablet aus einem fremden Hotelzimmer an der Münsterstraße gestohlen zu haben. Er saß aufgrund von Eigentumsdelikten schon mehrfach in Haft.

Auf seine Spur kamen die Ermittler in diesem Fall über den Hinweis eines aufmerksamen Zeugen. Dieser hatte in einer Pressemitteilung von dem Diebstahl gelesen und den Tatverdächtigen aufgrund des Tattoos identifizieren können.

Gegen 19.15 Uhr am 10. April meldete sich schließlich der Eigentümer des Tablets, der das Hotelzimmer bewohnt hatte, bei der Polizei Hamm. Er hielt sich in einem Flughafenrestaurant an der Heessener Straße auf und erkannte dort den Beschuldigten wieder.

Als die Beamten eintrafen, gab der 45-Jährige zu das Tablet gestohlen und schließlich verkauft zu haben, um davon Nahrung und Drogen zu kaufen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten Betäubungsmittel bei ihm fest und beschlagnahmten diese. (jes)

