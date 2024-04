Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 25-Jähriger im Ausnahmezustand

Gera (ots)

Gera: Ein sich im psychischem Ausnahmezustand befindlicher Mann (25) sorgte gestern Nachmittag (18.04.2024) für einen Polizeieinsatz. Zunächst trat der Mann in der Franz-Stephan-Straße die Glasscheibe einer Hauseingangstür ein, so dass diese komplett zerstört wurde. In der Folge begab er sich in einen Supermarkt in der Zeulsdorfer Straße, entnahm dort diverse Waren aus dem Regal, um ohne zu bezahlen wieder von dannen zu ziehen. Zudem gab er via Notruf an, Opfer einer Raubstraftat geworden zu sein. Dies konnte letztlich jedoch nicht verifiziert werden. Aufgrund des körperlichen Zustandes des Mannes wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell