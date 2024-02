POL-HAM: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf Oberholsener Straße

Hamm-Mitte (ots) - Am Mittwoch, 28. Februar, kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Vorsterhauser Weg. Zum Zeitpunkt der Löscharbeiten der Feuerwehr befanden sich keine Personen mehr in dem Haus. Ein Feuerwehrmann verletzte sich im Einsatz leicht und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die betroffene Wohnung ...

