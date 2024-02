POL-HAM: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus am Vorsterhauser Weg

Hamm-Uentrop (ots) - Bei seiner Rückkehr aus einer Apotheke bemerkte ein 59-jähriger aus Welver am Dienstag, 27. Februar, Kratzer an seiner Frontstoßstange. Auf den Verursacher gibt es bislang keinen Hinweis. Der Mann hat seinen Audi zwischen 10.55 und 11.15 Uhr auf einem Parkplatz direkt vor der Apotheke an der Ostwennemarstraße abgestellt. Als er das Fahrzeug in ...

mehr