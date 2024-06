POL-WAF: Ahlen. Pedelec-Fahrer nach Zusammenstoß verletzt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Samstag (15.06.2024, 13.00 Uhr) und Donnerstag (20.06.2024, 16.45 Uhr) in ein Einfamilienhaus in Wadersloh-Diestedde eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude am Entruper Weg. Hier durchwühlten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend. Hinweise zum Einbruch und den Tätern nimmt die Polizei in Beckum, ...

