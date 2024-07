Kreisfeuerwehrverband Bodenseekreis e. V.

KFV Bodenseekreis: Wettkämpfe der Feuerwehren im Bodenseekreis

Deggenhausertal (ots)

Die Feuerwehrwettkämpfe zum Erwerb der Leistungsabzeichen fanden dieses Jahr am Samstag, 6. Juli 2024, bei der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal in Wittenhofen statt. Der Schulweg mit dem Busbahnhof verwandelte sich schon am frühen Samstagmorgen in eine große Feuerwehrfläche, auf dem dutzende Feuerwehrgruppen aus dem Bodenseekreis die Leistungsübungen absolvierten. Auch die Bevölkerung konnte sich den Tag über ein Bild von der Leistungsfähigkeit ihrer Feuerwehren machen. Dieses Jahr war die Beteiligung aus den Feuerwehren besonders groß, es nahmen auch Gruppen aus dem benachbarten Landkreis Ravensburg teil, so dass auf mehreren Bahnen gleichzeitig die Prüfungen erfolgten. In gut getakteter Abfolge erfüllten die Löschgruppen die Anforderungen in den verschiedenen Abstufungen für das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold, unter den aufmerksamen Blicken der Schiedsrichter. Während für das Bronze-Abzeichen nur ein Löschangriff mit Menschenrettung zu absolvieren ist, steigen für die höheren Abzeichen auch die Anforderungen: Hier muss zum Beispiel Wasser aus einem simulierten Teich gepumpt und ein Einsatz aus dem Bereich technische Hilfe abgearbeitet werden. Die Gold-Gruppen müssen zudem noch einen theoretischen Test bestehen. Gegen 17 Uhr konnte Kreisbrandmeister Alexander Amann, zusammen mit dem ersten Landesbeamten Christoph Keckeisen und Deggenhausertals Bürgermeister Fabian Meschenmoser, den 55 erfolgreichen Gruppen ihr begehrtes Abzeichen und die Urkunden in der nahegelegenen Sporthalle überreichen. Der einsetzende Regen hatte das Dach über dem Kopf notwendig gemacht und die Gemeinde Deggenhausertal hat hier schnell und unkompliziert die Halle zur Verfügung gestellt. Das Landratsamt Bodenseekreis und der Kreisfeuerwehrverband bedanken sich bei der Freiwilligen Feuerwehr Deggenhausertal für das Ausrichten der Wettkämpfe und für die gastfreundliche Bewirtung der Teilnehmer und Gäste.

