Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Auto gegriffen + Einbrecher gestört + Polizisten bedroht + Motorradfahrer stürzt

Dillenburg (ots)

Wetzlar-Dutenhofen: in Auto gegriffen

Aus dem Kofferraum eines VWs stahlen Diebe mehrere Elektronikartikel. Zwischen Mittwochabend (12.06.2024), 19:30 Uhr und Donnerstagmorgen (13.06.2024) öffneten sie den Kofferraum des in der Friedensstraße abgestellten schwarzen Passat und stahlen einen Laptop, ein Tablet, zwei Nintendo Switch und eine Mappe heraus. Die Polizei beziffert den Schaden mit 5.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0.

Bischoffen: Einbrecher gestört

In der Nacht zu Dienstag (11.06.2024) machten sich Unbekannte an einem Container auf dem Gelände des Autohauses in der Herborner Straße zu schaffen. Mit einem Trennschleifer waren sie um 01:20 Uhr dabei, das Schloss des Containers zu öffnen, als sie von einem Lieferanten gestört wurden. Die Einbrecher ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind in der Nacht zu Dienstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Herborner Polizei unter der Telefonnummer 02772/ 47050 in Verbindung zu setzen.

Herborn: Polizisten bedroht

Auf dem Parkplatz des Herkules E-Center im Hüttenweg bedrohte gestern Morgen (13.06.2024) ein 37-Jähriger Herborner Polizisten. Mehrfach ahmte der Mann mit seinen Händen eine Pistole nach und schrie: "You are fucking dead! I kill you!" Eine weitere Polizeistreife wurde hinzugezogen und der aggressive Mann unter Kontrolle gebracht. Der Herborner, der sich offenbar in einer persönlichen Ausnahmesituation befand, wurde einem Arzt in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt, wo er aufgenommen wurde. Auf den 37-jährigen Deutschen kommt eine Anzeige wegen Bedrohung zu.

Wetzlar-Dutenhofen: Motorradfahrer stürzt

Ein 20-jähriger Motoradfahrer aus dem Lahn-Dill-Kreis fuhr heute Morgen von Münchholzhausen kommend auf der Münchholzhäuser Straße. Gegen 07:00 Uhr verlor er in Höhe der Bushaltestelle offenbar die Kontrolle über seine Yamaha und stürzte. Der 20-Jährige verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger beauftragt, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Zeugen werden gebeten, sich mit der Wetzlarer Polizei unter der Telefonnummer 06441/918-0 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell