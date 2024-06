Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Lkw-Kontrollen + Lack zerkratzt

Dillenburg (ots)

Herborn-Hörbach: Lkw-Kontrollen

Gemeinsam mit der Gefahrgutüberwachung des Lahn-Dill-Kreises kontrollierten Polizisten des Regionalen Verkehrsdienstes am Mittwoch (12.06.2024) auf der B 255 in Höhe Hörbach den gewerblichen Schwerverkehr mit Bezug Gefahrgut. Zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr hielten die Verkehrsspezialisten 29 Lkws in der Tonnage von 3,5 t bis 40 t an. Sieben waren mit Gefahrgut beladen. Das erschreckende Ergebnis: lediglich ein Gefahrguttransport blieb ohne Beanstandung. Dreimal wurde gegen die Ladungssicherung verstoßen, einmal fehlte die Unterweisung des Umgangs mit Gefahrgut. Ein weiteres Mal wurde die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritten und einmal fehlte die vorgeschriebene Ausrüstung. Die Verkehrsspezialisten stellten zudem weitere Verstöße wie Lenkzeitüberschreitungen oder Überladungen bei weiteren kontrolliertne Lkws fest. Ein Sprinter, der auf dem Weg nach Italien war, wurde mit einer Überladung von 9,5 % angehalten. Durch die Beamten wurde ein Verfahren eingeleitet, auf die Transportfirma kommt nun ein Bußgeld von rund 1.500 Euro zu.

Wetzlar-Blasbach: Lack zerkratzt

Unbekannte zerkratzen in der Bergstraße einen am Fahrbahnrand abgestellten Fiat. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Vandalen Kratzer in den Lack der rechten Fahrzeugseite des silbernen Tipos ein. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise zu den Unbekannten, die den Fiat am Montag (10.06.2024) zwischen 16:45 Uhr und 18:15 Uhr, zerkratzten, erbittet die Polizeistation Wetzlar unter der Telefonnummer 06441/918-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

