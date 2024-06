Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Polizisten bedroht und beleidigt + Mähroboter geklaut + Unfallfluchten

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Polizisten bedroht und beleidigt

Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung kommen nun auf einen 40-Jährigen zu. Nach einer vorangegangen Auseinandersetzung zweier Männer am Dillenburger Bahnhof wurde gestern Abend (10.06.2024) gegen 19:00 Uhr die Polizei auf den Plan gerufen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme drohte der aus Gelsenkirchen stammende 40-Jährige den Beamten unter anderem mit den Worten: "Ich steche Euch ab. Ihr seid tot." und "Ich steche Eure Familien ab". Im weiteren Verlauf beleidigte er die Beamten als Hurensöhne und weiteren nicht zitierfähigen Worten. Die Ordnungshüter nahmen den Mann vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung der Strafverfahren durfte der Gelsenkirchener die Wache wieder verlassen.

Haiger- Mähroboter geklaut

Auf einen 3.000 Euro teuren Mähroboter des Herstellers Husqvarna hatten es Unbekannte auf ihrer Diebestour abgesehen. Zwischen Sonntagabend (09.06.2024), 19:00 Uhr und Montagmorgen (10.06.2024), 09:30 Uhr stahlen sie den Roboter vom Typ 430 X aus dem Garten in der Haigerseelbacher Straße. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Mähroboters geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation in Dillenburg unter der Telefonnummer 02771/9070 in Verbindung zu setzen.

Unfallfluchten:

Herborn:

Rund 3.500 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem Audi kosten, den ein Unbekannter am Samstag (08.06.2024) hinterließ. Zwischen 08:00 Uhr und 13:45 Uhr zerkratzte er auf unbekannte Art den blauen Q2 über die gesamte Länge der Fahrerseite. Wer hat den Unfall auf dem Parkplatz der Kusch in der Straße "Im Gutshof" mitgekommen und kann Hinweise geben? Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Herborn unter der Telefonnummer 02772/ 47050.

Sinn:

Ein bislang Unbekannter ließ seinen Einkaufswagen gegen einen auf dem Edeka-Parkplatz stehenden grauen Ford laufen. Hierbei zerkratze die vordere linke Fahrzeugseite des S-Max. Der Schaden wird mit 1.000 Euro beziffert. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Wer kann Hinweise zu dem Vorfall, der sich bereits am 22.05.2024, gegen 12:05 Uhr, auf dem Parkplatz in der Herborner Straße zugetragen hat, geben? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn, Telefonnummer 02772/ 47050.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell