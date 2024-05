POL-NOM: Unverschlossenes E-Bike geklaut

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Schlichtelke, zwischen dem 20.05.2024, 17:00 Uhr und dem 21.05.2024, 09:00 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten den Coca-Cola Stehtisch vom Grundstück eines 61-jährigen aus Bodenfelde. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060 oder an die Polizei in Bodenfelde Tel.: 05572-948520. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: ...

